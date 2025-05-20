مقام إبراهيم.. كلنا قرأ أو سمع قول الله تعالى "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" إلا أن قليلين فقط هم من يعرفون ويفهمون معني هذه الآية وخلال السطور التالية نستعرض معكم الأحاديث التي وردت عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم والمراد بمقام إبراهيم ومعنى “مصلى”وحقيقة نقل عمر بن الخطاب مقام إبراهيم وقصة موافقاته للقرآن فإلي التفاصيل

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

الأحاديث التي وردت عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

روي عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، سمع جابرا يحدث عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عمر رضي الله تعالى عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام ؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت: يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا ؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى ؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

وروي عن عمرو بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم عليه السلام فقال: يا رسول الله، أليس تقوم مقام خليل الله ؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى ؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

ما المراد بمقام إبراهيم

حكى ابن بطال عن ابن عباس أنه قال: الحج كله مقام إبراهيم . وقال مجاهد : الحرم كله مقام إبراهيم . وروى عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عنه قال: هو عرفة وجمع ومنى . وقال عطاء : مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار .



معنى “مصلى”



واختلفوا في قوله: مصلى ؛ فقال مجاهد : مدعى ؛ كأنه أخذه من صليت بمعنى دعوت. وقال الحسن : قبلة. وقال السدي وقتادة : أمروا أن يصلوا عنده، ولا شك أن من صلى إلى الكعبة من غير الجهات الثلاث التي لا تقابل مقام إبراهيم فقد أدى فرضه، فالفرض إذا البيت لا المقام، وقد صلى الشارع خارجها وقال: هذه القبلة، ولم يستقبل المقام حين صلى داخلها ثم استقبل المقام، فإن المقام إنما يكون قبلة إذا جعله المصلي بينه وبين القبلة.

هل نقل عمر بن الخطاب مقام إبراهيم

يروى أن المقام كان بداخل الكعبة ثم أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خارجها، وألصقه بجدارها، كما روى ذلك ابن مردويه عن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ولكن هذا الإسناد ضعيف، وقد أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك لأجل الزحام. نص على ذلك ابن كثير وغيره.

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

"موافقات عمر للقرآن"

"موافقات عمر للقرآن" ثابتة في أخبار صحيحة؛ ومن ذلك:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاَثٍ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَنَزَلَتْ: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى )، وَآيَةُ الحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البَرُّ وَالفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ)، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ "رواه البخاري (402).

و عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ، وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ "رواه مسلم (2399).

وهذه الموافقات يزيد عددها عما هو مذكور في هذين الحديثين فقد صحح الترمذي من حديث بن عمر: " أنه قال ما نزل بالناس أمر قط، فقالوا فيه، وقال فيه عمر ؛ إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر ".

وقد اختُص عمر رضي الله عنه بكثرة موافقته للقرآن؛ لما رزقه الله من العلم والفقه في الدين، مع الفراسة الصادقة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: العِلْمَ رواه البخاري (82)، ومسلم (2391).

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ.

وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ، فَقَالُوا فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ القُرْآنُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ عُمَرُ " رواه الترمذي (3682) وقال: " وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ".



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