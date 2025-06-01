دلالات مواجهة الصحفية ووزير البترول!

السؤال: ما الذي يدفع زميلة صحفية إلي اقتناص الكلمة في مؤتمر صحفي، لكي تتحدث عن مشكلة عامة يعاني منها الناس؟! لماذا لم تكتبها في جريدتها؟! وهل إذا كتبتها ستلتفت إليها إدارة الإعلام والعلاقات بوزارة البترول؟!

رد الوزارة نفسه ورغم أنه يقدر دور الصحافة والصحفيين ويتفهم دورهم، لكنه يؤكد أن المؤتمرات الصحفية طريق لمناقشة ما يثار في وسائل الإعلام! ولا نفهم لماذا لا تهتم الوزارة بما ينشر مباشرة دون انتظار مؤتمرات صحفية قد تنعقد كل فترة غير محددة، وقد يحضرها ضيوف أجانب وقد لا تتسع لتساؤلات عديدة، وقد تكون بمناسبة اكتشافات مهمة تطغي -وستطغي- علي ما سواها!



الخلاصة باختصار إن حالة من التراجع في الواجبات والأدوار أصابت الجميع.. العديد من الصحف تحتاج للقيام بواجبها في الرقابة علي الجهاز التنفيذي للحكومة، بما يوفر علي البلد كلها الكثير والكثير.. غياب الرقابة يؤدي -حتما- إلي الإهمال والتراخي.. كما أن إدارات الإعلام بمختلف الوزارات لا تتابع ما ينشر في الصحف، فتساعد بدورها في مزيد من التراخي والإهمال!



عشنا -وشهدنا- تجارب مهمة في اشتباك المسئولين مع ما ينشر في الصحف.. كان ذروتها مع تولي الراحل كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء.. كنا نخصص مساحة يومية للردود وعندما تشعر بالحرج لتأخر نشر بعضها وهو مهم. نجمعه في صفحة كاملة أسبوعيا.. كانت بعض الردود تأتي ممهورة بتوقيع بعض الوزراء والمسئولين.. بل وبعضها يأتي موقعا منهم مع اتصال هاتفي كلما كانت هناك حاجة لذلك..

هكذا كان يفعل الراحل الكريم المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ومحافظ الجيزة وكفر الشيخ.. وهكذا كان الدكتور مفيد شهاب حفظه الله. ولنا عن اتصالهما وموضوعاتها حديث آخر!

علي أمل أن تعود العلاقة كما كانت.. وإلي حين ذلك نقدر طريقة تعامل الوزير كريم بدوي مع بلاغ الزميلة ليلي العبد المحترمة.. لكننا أيضا ننتظر نتائج التحقيق فيه.. الإداري منه والجنائي.. فالصحفي فيما يثيره لا يمثل نفسه إنما يمثل الرأي العام كله.. والرد علي ما يطرحه رد عليه وعلي المؤسسة التي يمثلها وعلي الرأي العام كله!

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