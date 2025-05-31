الإذاعة المصرية.. قرن إلا قليلا من الحضور والدور والكبرياء!

قبل واحد وتسعين عاما بالتمام والكمال انطلقت الصيحة الخالدة هنا القاهرة، مؤكدة البشارة أن كيانا مستقلا علي هذه الأرض هذه لغته.. وهذه عاصمته.. حتي لو قالت أوراق الإستعمار الرسمية عكس ذلك!



قرن إلا قليلا تنقل الإذاعة المصرية شعبنا وربما كل شعوب المنطقة من الظلام إلي النور.. وتزحزحه عن رمال التخلف المتحركة التي ابتعلت غيره.. دون أن يتأثر دورها في تدوين تاريخه واحداثه ونضاله ومنعطفات مسيرته الطويلة كأقدم شعوب الارض.



العقد العاشر تدخله اذاعتنا العريقة بكبريائها المعهود وبتدفقها السحري في العقول والقلوب علي السواء.. تحمل الخير والحق والجمال غير مشروطة لا منقوص مؤدية دورها وواجبها علي الوجه الأكمل.. ملتزمة بشروطه المرعية.. والتزاماتها التي قطعتها علي نفسها اخلاقية كانت أو مهنية متحلية في كل منها بالمسئولية الوطنية!



كل التحية لابناء هذه المؤسسة التي لها في الضميرين المصري والعربي الحضور كله والتأثير كله والاحترام كله.. لهم التحية رئيسا ونوابا ورؤساء شبكات ورؤساء قطاعات ومذيعين ومخرجين ومهندسين وفنيين واداريين عمال وسعاة.. وللسابقين ممن لهم في المجد نصيب..

تحية لهم وقد أعادوا في مايو الكثير من تراث الإذاعة العظيم الذي غرسته الأيام في الوجدان الشعبي.. ومطلب نرفعه إليهم جميعا (محمد نوار ومحمد لطفي وأمل مصطفي مع حفظ الألقاب لهم جميعا) باستمراره كله أو جله لتعم الفائدة.. لتبقي الفائدة..

والأمل أن ينتصر الكاتب الصحفي أحمد المسلماني -وكل عام وهو بخير في عيد الاعلاميين- لبعض مطالب هذا القطاع ونعرفه مقدرا دور الإذاعة منحازا إليها ككل أبناء هذا الجيل ممن نشأوا وكبروا علي صيحة العزة: "هنا القاهرة".. عيد إذاعة سعيد.

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