زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ

أعلنت رئيسة محطة "يوجنو ساخالينسك" لرصد الزلازل إيلينا سيمينوفا أن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الجمعة سواحل جزر الكوريل الجنوبية في المحيط الهادئ.



وقالت سيمينوفا: "وقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ يوم 30 مايو الساعة 09:22 (01:22 بتوقيت موسكو).

وحدد مركز الزلزال على بُعد 65 كيلومترًا جنوب شرق قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان، وكان مركزه على عمق 36 كم".

وأضافت أن السكان ربما شعروا بالزلزال في جزيرة شيكوتان بقوة تتراوح بين 4 و5 درجات، وفي جزيرة كوناشير بقوة تصل إلى ثلاث درجات.

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