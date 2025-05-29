زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، إن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترًا.

وفي مارس الماضي، ضرب زلزالًا بقوة خمس درجات منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي.

وأشارت التقارير إلى عدم وقوع إصابات جراء الزلزال، لكنه أدى لتحطم نوافذ عدة وحدات سكنية في عدد من القرى.

يذكر أن إيران تتعرض من وقت إلى آخر لزلازل وهزات أرضية بقوة مختلفة، لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسة.

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