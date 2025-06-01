مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق “وادي النطرون – العلمين”

لقي شخصان مصرعهما في حادث سير مروّع نتيجة اصطدام سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الدولي “وادي النطرون - العلمين” بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل عند الكيلو 20 على الطريق الصحراوي الدولي بنطاق مركز وادي النطرون، ووجود حالتي وفاة في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين من المعاينة اصطدام سيارتي نقل، مما أدى إلى وفاة شخصين برهام عبد السلام محمد 53 عامًا مقيم بمحافظة الدقهلية، زياد عبد الرحمن 7 سنوات، مقيم بمحافظة القاهرة.

إجراءات ما بعد الحادث

وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي قررت عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت بالتصريح بدفنهما.

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