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رياضة

لويس إنريكي، سادس مدرب يحقق دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

لويس إنريكي، فيتو
لويس إنريكي، فيتو

نجح الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في معادلة إنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة كبيرة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب أليانز آرينا في ميونخ، في النهائي.

إنريكي سادس مدرب يحرز دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لويس إنريكي أصبح سادس مدرب يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.

وكان إنريكي قد قاد فريقه الأسبق برشلونة للتتويج بلقب ذات الأذنين في عام 2015 على حساب يوفنتوس.

وقد سبق إنريكي لهذا الإنجاز كل من: الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والألمانيين أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس، والبرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب جوارديولا.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى النهائي القاري على حساب آرسنال، في حين تأهل إنتر ميلان بعدما نجح في إقصاء برشلونة.

 

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