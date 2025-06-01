وكيل تضامن الدقهلية تحيل عددا من العاملين بالإدارات للتحقيق

أجرت الدكتورة هالة عبدالرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم جولة ميدانية مفاجئة استهدفت تفقد سير العمل بوحدات مركز المنصورة وشربين، وأحالت عددا من العاملين للتحقيق.

وذلك في إطار تكليفات وزارة التضامن الاجتماعي للمتابعة الميدانية للوحدات والإدارت الاجتماعية ومستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الزيارة تفقدت وكيل تضامن الدقهلية وحدة البرامون ومشغل الجمعية الخيرية الإسلامية بالبرامون،وحدة بدواي.

جلسات حوارية مصغرة مع العاملين



وقامت باجراء جلسات حوارية مصغرة مع العاملين لفتح حوار معهم للتعرف علي التحديات التي تواجهم والاستماع الي مقترحاتهم في مقابلة تلك التحديات، وحثتهم علي بذل مزيد من الجهد وحسن مقابلة المواطنين المترددين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وعقب ذلك توجهت الي مقر إدارة شربين الاجتماعية وأحالت عدد من العاملين للتحقيق بسبب تركهم للعمل بدون اذن ووجهت بتحسين الصورة البصرية للمكان وإعادة ترتيب الاثاث والتخلص من الكهن والأثاث غير المستخدم بالطرق القانونية

كما وجهت مدير إدارة شربين بتفعيل دور الجمعيات لخدمة المجتمع والاستعداد لمواجهة أي حادث طارئ لتقديم المساعدات للمتضررين، وفي نهاية الزيارات أكدت استمرار الجولات الميدانية لتحقيق الانضباط بجميع الادارات والوحدات الاجتماعية.

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