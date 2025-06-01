التضامن عن حجاج الجمعيات: خدمات هذا الموسم أفضل من الأعوام السابقة

أجرى أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية جولة ميدانية موسعة لتفقد مخيمات حجاج الجمعيات بعرفات، وذلك قبل ساعات من تسلميها رسميًا لجميع مشرفي الحجاج.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على التأكد من جاهزية المخيمات وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لراحة الحجاج خلال وقفة عرفات، والتي تعد من أهم المناسك في رحلة الحج.

وشملت الجولة معاينة الخيام والتأكد من توافر وسائل التهوية والتبريد، وأماكن توزيع الوجبات.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في تصريحات صحفية، أن الوزارة تتابع آخر الاستعدادات المتعلقة باستلام المخيمات المخصصة للحجاج استعدادًا لاستقبالهم في مشعر عرفات، مشيرا إلى أن موسم الحج هذا العام يشهد تنظيمًا دقيقًا واستعدادات بدأت مبكرًا لموسم المشاعر المقدسة.

موعد تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

وأوضح عبد الموجود أنه من المقرر أن يتم تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات مباشرة يوم الأربعاء الموافق 8 ذو الحجة، وفق خطة زمنية دقيقة تضمن انتقال جميع الحجاج بسلاسة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة.

وأشار عبد الموجود إلى أن جميع الاستعدادات اكتملت، والبعثة في حالة جاهزية تامة لمتابعة أحوال الحجاج وتيسير عملية التفويج، فضلا عن أنه تم التعاقد هذا العام مع أكثر من 283 حافلة لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات ضمن خطة زمنية منظمة.

وأكد عبد الموجود أن الخدمات هذا العام أفضل من الأعوام السابقة، سواء من حيث جودة المخيمات أو أنظمة التكييف والتبريد داخلها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعد درجة التبريد عنصرًا حاسمًا نعمل عليه بكل دقة.

وذكر عبد الموجود أنه بالنسبة للخدمات اللوجستية، خاصة ما يتعلق بمشعر عرفات، فإن خدمات التغذية، وتوزيع المياه، والعصائر، والفواكه، كلها جاهزة للتوزيع على الحجاج فور دخولهم المشعر.

تجهيز المخيمات في منى

ولفت إلى أنه يتم حاليا تجهيز المخيمات في منى، استعدادا لاستقبال الحجاج بعد انتهاء وقفة عرفات، لضمان استكمال مناسك الحج بسهولة ويُسر، وفق أعلى درجات الخدمة والجودة.

وأشار عبد الموجود إلى وجود تنسيق تام مع بعثة حج القرعة من خلال غرفة عمليات مركزية، ومع وزارة الصحة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحجاجنا، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع الوعاظ والواعظات الذين تم اختيارهم بعناية، ويقومون بدور بالغ الأهمية في خدمة الحجيج منذ انطلاقهم من مصر وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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