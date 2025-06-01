ارتفاع ضحايا مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى 49 شهيدا و305 مصابين

أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة باستشهاد 49 فلسطينيا وإصابة 305 آخرين في المجازر التي شهدتها مراكز توزيع المساعدات في رفح وجسر وادي غزة منذ 27 مايو الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر، بارتقاء 31 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: أكثر من 200 مصاب وصلوا لمجمع ناصر الطبي، 30 منهم بحالة حرجة و5 حالات موت سريري.

وكان جهاز الإغاثة الطبية في غزة قد أعلن، اليوم الأحد: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة، وإسرائيل تجبر المواطنين على الوصول إليها.

الإغاثة الطبية في غزة: مواقع توزيع المساعدات غير آمنة

وقال جهاز الإغاثة الطبية: الأمم المتحدة ومؤسسات الإغاثة هي الأكفأ في توزيع المساعدات، ولا مبرر للاحتلال في قصف المواطنين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وأضاف الجهاز: أن الاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشهداء والمصابين وشمال قطاع غزة محروم كليا من وصول المساعدات.

واستهدفت إسرائيل نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا على الأقل في رفح جنوب غزة، وفق ما أفاد مسعفون من القطاع الفلسطيني، اليوم الأحد.

فخلال تجمع مئات الفلسطينيين فجرًا عند منطقة المواصي من أجل تسلم مساعدات غذائية، سُمع دوي إطلاق نار، فهرع المتجمهرون هربًا من القصف، حسب ما أكد شهود عيان.

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