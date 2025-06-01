الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يبحث مع رئيس "السكر والصناعات التكاملية" خطط التطوير

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – لمتابعة خطط تطوير قطاع صناعة السكر في مصر وتعزيز الإنتاج المحلي.

جاء الاجتماع ضمن جهود وزارة التموين لدعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركة، ومستجدات العمل في المصانع المختلفة، بالإضافة إلى خطة تحديث خطوط الإنتاج القديمة ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب المعايير العالمية للجودة والسلامة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء على أهمية دعم وتطوير صناعة السكر باعتبارها من الصناعات المحورية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري. كما شدد على ضرورة تعزيز كفاءة المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الشركة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير المصانع، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب المبادرات الخاصة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في عمليات التصنيع.

 تأمين احتياجات السوق المحلي

وجّه الوزير بأهمية التنسيق المستمر بين الشركة وقطاعات الوزارة، لضمان توفير احتياجات السوق من السكر بشكل مستقر، مع الحفاظ على جودة المنتج وسعره المناسب للمستهلك، خاصة في ظل التغيرات العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وزارة التموين لدعم الشركات التابعة لها، وتطوير أداء القطاعات الصناعية والغذائية، بما يعزز من استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

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