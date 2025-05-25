توريد 355 ألفا و466 طنا من القمح إلى الصوامع والشون بأسوان

تواصل الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج محافظة أسوان استلام كميات القمح الموردة من المزارعين، والتى وصلت حتى الآن إلى 355 ألفا و466 طنا، وذلك وسط متابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين

ووجه محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين بأهمية توريد كافة الكميات من القمح فى ظل التسهيلات العديدة التى تقدمها أجهزة الدولة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى الحد الأقصى من التوريد لموسم الحصاد الحالى 2025.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان أن مفتشى ومسئولى المديرية بالإدارات الفرعية يواصلون عملهم من أجل تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة من المساحات المنزرعة بهذا المحصول الإستراتيجى والتى تصل إلى 409 آلاف و547 فدانا.

أضاف أن الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة شهدت توريد 137 ألفا و196 طنا، فيما تم توريد 218 ألفا و270 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.

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