الأحد 01 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يزعم استهداف أحد أعضاء حزب الله جنوبي لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

زعم جيش  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، استهداف أحد أعضاء حزب الله، مدعيا أنه كان يعمل بمنظومة الصواريخ المضادة للدروع في أرنون جنوبي لبنان.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة أرنون جنوبي البلاد.

وشن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، غارة على سيارة في بيت ليف جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية بـ «غارة من مسيرة اسرائيلية على بلدة بيت ليف في جنوب لبنان».

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة أسفرت عن سقوط جريح واتجهت سيارات الإسعاف فورًا إلى موقع الحادث.

ولا تُعد هذه الغارة الأولى من نوعها في جنوب لبنان خلال الأسابيع الماضية، بل جاءت ضمن سلسلة اغتيالات واستهدافات جوية نفذتها طائرات ومسيّرات إسرائيلية ضد قيادات وناشطين في حزب الله.

وقال الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، إن بلاده تتطلع إلى خطوات عملية من مؤتمر فلسطين في نيويورك الذي دعت له السعودية وفرنسا.

وأضاف: نسعى لأن تكون لبنان كل دولة من دولنا حرة ضمن إطار إقليمي واسع للتضامن والتعاون.

نظام المصلحة العربية المشتركة

وتابع عون: نحن بحاجة لقيام نظام المصلحة العربية المشتركة بين بلداننا وشعوبنا، ونتطلع إلى خطوات عملية من مؤتمر فلسطين في نيويورك الذي دعت له السعودية وفرنسا.system-code:ad:autoads]]

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