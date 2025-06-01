الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي "كن صانع سلام" بالتعاون مع الأزهر والكنيسة

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف والكنيسة لإطلاق المشروع القومي "كن صانع سلام" Be Peacemaker، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال السنوي بزيارة العائلة المقدسة لأرض مصر.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة، ويسعى "كن صانع سلام" إلى بث روح الولاء والانتماء وتعزيز المواطنة والسلام المجتمعي لدى شباب مصر على مستوى الجمهورية.

من أبرز أهداف المشروع إعداد جيل قادر على دعم مشاريع الجمهورية الجديدة، وإظهار جوانب القوة للدولة المصرية أمام الرأي العالمي وبناء مستقبل مصر المزدهر ونشر ثقافة السلام والتسامح.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة والكنيسة المصرية والأزهر الشريف هي الجهات المنفذة لهذا المشروع، ومن المقرر أن يشهد فعاليات وأنشطة متنوعة تستهدف الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف غرس القيم الإيجابية وتمكينهم ليكونوا صناع سلام فاعلين في مجتمعاتهم.

وزير الرياضة يبحث استعدادات البعثة المصرية لعبور سباق كابرى نابولي

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السباح خالد شلبي، وذلك لبحث آخر الاستعدادات المتعلقة بالبعثة المصرية لعبور سباق كابرى نابولي، والمقرر في 13 يونيو المقبل، لمسافة 32 كم.

وتتكون البعثة المصرية في سباق كابرى نابولي، بفريق مكون من ٥ مصريين وهم "محمد كرم، كريم عاصم، محمد أبو الوفا، جوزيف ديمتري، اياد هاني"، بالإضافة إلى السباحة المجرية دیانا توث في تتابع مصري دولي لدمج ذوي الهمم والأصحاء لتصبح التجربة الأولى فى العالم.

وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسير وفق سياسة الدولة المصرية التى تولى اهتمامًا وعناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، خاصة في المجال الرياضي البارالمبي، مع توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم، مشيدًا بما حققه السباح المصري خالد شلبي من إنجازات مشرفة.

وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي

وقال الدكتور أشرف صبحي:"السباح خالد شلبي مثال حقيقي للبطولة والإرادة، ونفخر بما قدمه من إنجازات، وندعم بكل قوة محاولته الجديدة لعبور بحر المانش، بما يعكس صورة مصر المشرقة عالميًا"، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على دعم كل أبطالها الرياضيين، خاصة أصحاب الإنجازات الذين يمثلون نماذج ملهمة للمجتمع.

أشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم، وستنسق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستعدادات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الرياضيين في مختلف التخصصات، لا سيما الأبطال من ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه، أعرب السباح خالد شلبي عن امتنانه للدعم الكبير الذي يتلقاه من الدولة ممثلًا في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، موضحًا أن المحاولة القادمة لعبور المانش تحمل أبعادًا رياضية ووطنية وإنسانية، وتهدف إلى تحفيز الشباب المصري والعربي على تجاوز التحديات وتحقيق أحلامهم رغم الصعوبات.

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