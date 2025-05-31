الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس أول أيام
حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة المقبلة، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

جهود أمنية مكثفة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ بالإسكندرية

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم وقفة عرفات


كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى طقس أول أيام عيد الأضحى

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم وقفة عرفات

الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الرعدية على مطروح

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

الأكبر في التاريخ، رقم قياسي جديد لسان جيرمان بعد خماسية إنتر ميلان

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميلان بخماسية ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات ورفعة الشأن

موسم الحج 2025، علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة على المحرم

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية