البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات يونيو.. 1.643 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.. وخبراء: حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في مستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية ، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات شهر يونيو وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه، كما بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاحد اول تعاملات شهر يونيو نحو 8.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.643 مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.081 مليون ورقة منفذة على 110 ألف، هذا وقد استحوذت الأسهم على 55.18 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 44.82 % خلال الجلسة.

اقرا التالى: البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات يونيو

البورصة المصرية - فيتو

حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في مستهل تعاملات الأسبوع

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال لـ" فيتو": شهدت البورصة المصرية اليوم الأحد، 1 يونيو 2025، جلسة تداول متباينة الأداء، حيث تراجعت بعض المؤشرات الرئيسية بينما سجلت قطاعات وأسهم محددة مكاسب ملحوظة، مما يعكس حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين في مستهل تعاملات الأسبوع.

أداء المؤشرات الرئيسية

وتابع فرج قائلا: أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 الجلسة على انخفاض بنسبة 0.60%، ليغلق عند مستوى 32,500 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع من المستثمرين المحليين والعرب في المقابل، سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب طفيفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، ليصل إلى 2.293 تريليون جنيه.

نبيل فرج - فيتو

أبرز الأسهم الرابحة والخاسرة

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة اسواق المال: تصدر سهم "مطاحن مصر العليا" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة، محققًا صعودًا بنسبة 15.96% ليغلق عند 458 جنيهًا، كما سجل سهم "ريماس" ارتفاعًا بنسبة 12.6% ليغلق عند 1.25 جنيه من ناحية أخرى، جاء سهم "القاهرة للدواجن" في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضًا، متراجعًا بنسبة 9.09% ليغلق عند 3.00 جنيه.

أداء القطاعات

واضافت المنشاوى: سجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعًا بنسبة 1.08%، مدعومًا بمكاسب أسهم الشركات العاملة في القطاع في المقابل، شهدت بعض القطاعات الأخرى تراجعًا في أدائها، مما ساهم في الضغط على المؤشر الرئيسي.

العوامل المؤثرة على السوق

واشارت الى ان البورصة المصرية تأثرت اليوم بعمليات بيع من قبل المستثمرين المحليين والعرب، في ظل حالة من الترقب للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية كما ساهمت التغيرات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في توجيه سلوك المستثمرين خلال الجلسة.

التوقعات المستقبلية

وتوقعت المنشاوى أن تستمر حالة التذبذب في أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية ومع ذلك، قد تشهد بعض القطاعات والأسهم فرصًا للنمو، خاصة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين، حيث تعكس جلسة اليوم حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، مع تباين في أداء المؤشرات والقطاعات، مما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.



هدى المنشاوى - فيتو

كواليس تعاملات نهاية الاسبوع فى البورصة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

تفاصيل حركة تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة.

بالأرقام.. تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 23 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% عند مستوى 32397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% عند مستوى 40417 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65% عند مستوى 14543 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.53% عند مستوى 9515 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% عند مستوى 12962 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98% عند مستوى 3344 نقطة.

كواليس تعاملات جلسة الإثنين

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

ماذا حدث فى جلسة بداية الأسبوع ؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.256 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39983 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 14349 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

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