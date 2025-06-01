الأحد 01 يونيو 2025
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اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات شهر يونيو.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19%  عند مستوى 32635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19%  عند مستوى 40804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63%  عند مستوى 14678 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.82% عند مستوى 9584 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77%  عند مستوى 13050 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82%  عند مستوى 3364 نقطة.

تداولات آخر جلسات شهر مايو 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

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