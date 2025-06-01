شاهد بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، يقدم لكم موقع فيتو كيفية مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز المقرر إقامتها الليلة في الساعة الثامنة باستاد الدفاع الجوي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر في نهائي دوري الأبطال

يمكنك مشاهدة مباراة بيراميدز وصن داونز بث مباشر في نهائي دوري الأبطال عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة وتحديدا قناة beIN Sports HD 2.

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

وتنقل أيضا مباراة بيراميدز وصنداونز بث مباشر عبر قناوة أون سبورت المفتوحة والمجانية، على التردد الأرضي.

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

سيناريوهات حصد بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا

وأمام فريق بيراميدز عدة سيناريوهات للحصول على اللقب القاري الأول له، وهي كالتالي:

فوز بيراميدز بأي عدد من الأهداف يمنحه لقب دوري الأبطال.

تعادل الفريقين سلبيا يمنح بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا، باعتبار أن هدف بيراميدز يحتسب بهدفين بناء على التعادل بنتيجة مباراة الذهاب وقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

وفي حال انتهاء المباراة بخسارة بيراميدز أو التعادل بأكثر من هدف وقتها سيُتوج صن داونز الجنوب أفريقي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.