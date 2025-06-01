الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

مكافأة بيراميدز تقترب من ربع مليون جنيه حال فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز وصن داونز،
بيراميدز وصن داونز، فيتو

ينتظر فريق نادي بيراميدز العديد من الإنجازات في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب صن داونز.

تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة ستمنحه عوائد مالية كبيرة وأيضا المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بالإضافة إلى تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2029.  

جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا 

ووفق ما تم الإعلان عنه سواء من الكاف أو الفيفا في آخر نسخ من البطولة تبلغ قيمة جائزة الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 ملايين دولار بحسب ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". 

وفي حال فوز بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا ستنتعش خزينته 4 ملايين دولار.

مكافآت ما بعد دوري الابطال

ويضمن بيراميدز الحصول على 9.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مكافأة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029. 

كما أنه في حال فوز بيراميدز بمباراته في إنتركونتيننتال سوف يحصل على 2 مليون دولار. 

وقد تبلغ قيمة جوائز بيراميدز عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا 773 مليون جنيه. 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي2 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية.

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة 

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