سكرتير عام دمياط يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان

تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط

ترأس اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، اجتماع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز وممثلي الجهات التنفيذية المختلفة.

استعراض نتائج الاجتماع السابق والخطة العاجلة

استعرضت ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، وأشارت إلى متابعة الخطة العاجلة للمراكز ذات الأولوية بالتدخل، وعلى رأسها مركز دمياط، حيث نفذت الجهات التنفيذية بالمحافظة 10552 نشاطًا متنوعًا خلال الفترة من فبراير حتى أبريل 2025، استهدفت أكثر من 81074 مواطنًا في مختلف أنحاء المحافظة.

كما تم إلغاء كود مستشفى السكر ودمجها مع قسم ثالث، وتوفير سائقين للعيادات المتنقلة، مع تكهين الوحدات المتهالكة، ومتابعة برامج التوعية بالنظافة الشخصية والبلهارسيا بالتعاون مع الأزهر والأوقاف، إلى جانب حث الجهات التنفيذية على تكثيف جهود محو الأمية.

مؤشرات إيجابية لأداء محافظة دمياط

عرضت مقرر المجلس مؤشرات التحسن السكاني الملحوظ خلال عام 2024، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 1.92، وتراجع معدل النمو السكاني إلى 0.9، كما سجل معدل البطالة انخفاضًا إلى 6.1 بنسبة تغير بلغت -18.7٪ عن العام السابق.

كما انخفضت نسبة الأمية لمن هم في سن 10 سنوات فأكثر إلى 14.6 بنسبة تغير -6.4٪، ولمن هم في سن 15 سنة فأكثر إلى 16.4 بنسبة تغير -5.2٪، إلى جانب تراجع ملحوظ في نسب التسرب من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

حملة توعوية موسعة بمدارس دمياط

شهد الاجتماع عرض تقرير مصور لحملة "وعيّك السكاني يهمنا" التي نظمها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، واستهدفت أكثر من 20258 طالبًا وطالبة في 30 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوي العام والصناعي والتجاري.

السكرتير العام لمحافظة دمياط، يجتمع مع اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للسكان

توصيات جديدة لتعزيز الجهود السكانية

أصدر اللواء محمد همام عددًا من التوصيات للجهات المعنية، تضمنت إرسال مذكرة رسمية من الصحة لإلغاء أكواد وحدتي المنتزه والسكر، ومذكرة من التأمين الصحي لفتح عيادتين جديدتين بكفر سعد والشرطة وتخصيص أكواد لتنظيم الأسرة بهما.

كما شدد على أهمية تعزيز الوعي بالفحص الطبي قبل الزواج للكشف عن الأمراض غير السارية، والتوعية بأهمية المتابعة الصحية للحامل للحد من الأنيميا، إلى جانب توعية طلاب المدارس بخطورة الأنيميا وطرق الوقاية منها، وإطلاق قوافل توعوية حول الوسائل طويلة المدى لتنظيم الأسرة.

وشملت التوصيات أيضًا إعداد حصر دقيق بحوادث الطرق المرتبطة بالدراجات النارية، تمهيدًا لعقد اجتماع بين الصحة والمرور، بالإضافة إلى التنسيق لإطلاق قوافل سكانية شاملة بمركز ومدينة دمياط ضمن مبادرة المراكز الأولى بالتدخل.

جهود متواصلة لتحسين جودة الحياة

يعكس الاجتماع تضافر الجهود التنفيذية بمحافظة دمياط في مواجهة التحديات السكانية وتحقيق مؤشرات إيجابية، بما يساهم في دعم أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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