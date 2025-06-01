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رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات البعثة المصرية لعبور سباق كابرى نابولي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السباح خالد شلبي، وذلك لبحث آخر الاستعدادات المتعلقة بالبعثة المصرية لعبور سباق كابرى نابولي، والمقرر في 13 يونيو المقبل، لمسافة 32 كم.

وتتكون البعثة المصرية في سباق كابرى نابولي، بفريق مكون من ٥ مصريين وهم "محمد كرم، كريم عاصم، محمد أبو الوفا، جوزيف ديمتري، اياد هاني"، بالإضافة إلى السباحه المجرية دیانا توث في تتابع مصري دولي لدمج ذوي الهمم والأصحاء لتصبح التجربة الأولى فى العالم.

وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي 
وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسير وفق سياسة الدولة المصرية التى تولى اهتمامًا وعناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، خاصة في المجال الرياضي البارالمبي، مع توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم، مشيدًا بما حققه السباح المصري خالد شلبي من إنجازات مشرفة.

وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي 
وزير الشباب والرياضة مع السباح خالد شلبي 

وقال الدكتور أشرف صبحي:"السباح خالد شلبي مثال حقيقي للبطولة والإرادة، ونفخر بما قدمه من إنجازات، وندعم بكل قوة محاولته الجديدة لعبور بحر المانش، بما يعكس صورة مصر المشرقة عالميًا"، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على دعم كل أبطالها الرياضيين، خاصة أصحاب الإنجازات الذين يمثلون نماذج ملهمة للمجتمع.

أشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي اللازم، وستنسق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستعدادات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم الرياضيين في مختلف التخصصات، لا سيما الأبطال من ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه، أعرب السباح خالد شلبي عن امتنانه للدعم الكبير الذي يتلقاه من الدولة ممثلًا في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، موضحًا أن المحاولة القادمة لعبور المانش تحمل أبعادًا رياضية ووطنية وإنسانية، وتهدف إلى تحفيز الشباب المصري والعربي على تجاوز التحديات وتحقيق أحلامهم رغم الصعوبات.
 

فتح المنشآت الشبابية والرياضة مجانا أمام المواطنين في عيد الأضحى

فيما اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات المختلفة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطط العمل ومناقشة الاستراتيجية المقبلة للوزارة خلال الفترة القادمة، والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وأكد أشرف صبحي أن جميع المنشآت الشبابية والرياضية ستكون مفتوحة مجانًا أمام المواطنين والأسر خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور هذه المنشآت كمراكز خدمة مجتمعية.

أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة
أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة تستهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال والشباب، من خلال تنظيم أيام ترفيهية تتضمن ألعابًا وهدايا للأطفال، وفعاليات رياضية وفنية تناسب مختلف الأعمار.

أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة
أشرف صبحي خلال اجتماعه بقيادات وزارة الشباب والرياضة

واستعرض وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وتيرة الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء بما يواكب تطلعات الشباب المصري في مختلف المحافظات.

كما ناقش الاجتماع خطة الأنشطة الصيفية بالمراكز الشبابية، وتكثيف البرامج التي تستهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم للمبادرات الشبابية والمشروعات القومية في مجال الرياضة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ البرامج والمبادرات المخططة، مع التأكيد على متابعة دورية لتحقيق مؤشرات النجاح.

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الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي سباق كابرى نابولي خالد شلبي بحر المانش

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