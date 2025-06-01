وزير الرياضة يهنئ رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد إعادة انتخابه

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعضو مجلس إدارة بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، ويتولد بانكا رئيس الوادا بمناسبة إعادة انتخابه، ويانج يانج بمناسبة إعادة انتخابها نائبة للرئيس، وذلك لفترة ثالثة وأخيرة تبدأ في يناير 2026.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فخر مصر بالعمل في إطار منظومة الوكالة الدولية لـ مكافحة المنشطات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الوكالة في دعم مسيرة الرياضة النظيفة، وتعزيز القيم والمبادئ التي تضمن التنافس الشريف في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى العالم.

الشباب والرياضة: 474 هدفا بـ 123 مباراة في انطلاق الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، إقامة 123 مباراة ضمن انطلاق فعاليات الأسبوع الأول من النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب، والذي يشهد مشاركة 344 فريقًا في 12 محافظة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن مباريات دوري مراكز الشباب أُقيمت على 153 ملعبًا بمراكز الشباب في محافظات: الجيزة، الوادي الجديد، مطروح، سوهاج، بني سويف، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، قنا، المنيا، الدقهلية، والقليوبية، وشهدت تسجيل 474 هدفًا، في إطار منافسات قوية تعكس الاهتمام الكبير بكرة القدم داخل القرى والمراكز.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن باقي مباريات الأسبوع الأول ستُستكمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في باقي المحافظات، وفق جدول زمني مُعد سلفًا لضمان انتظام البطولة على مستوى الجمهورية.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وفي هذا السياق، شدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي أهمية توفير التجهيزات الطبية اللازمة لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في دوري مراكز الشباب، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال مديريات الشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

مباريات الأسبوع الأول من دوري مراكز الشباب

وأشار الوزير إلى أن دوري مراكز الشباب يمثل إحدى الدعائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وصناعة جيل جديد من اللاعبين من مختلف القرى والمراكز، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان سير المنافسات بالشكل الأمثل.

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