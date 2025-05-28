مواعيد النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم حتى النهائي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم لموسم 2025 / 2026، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على دعم القيادة السياسية للرياضة المجتمعية، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وانطلقت منافسات الدوري 25 مايو 2025، وينتهي 28 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من فرق مراكز الشباب بجميع المحافظات، في إطار خطة الوزارة لنشر الرياضة في ربوع مصر، وفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن قدراتهم في بيئة تنافسية منظمة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن دوري مراكز الشباب لم يعد مجرد بطولة، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا لصناعة المواهب، وكشف النجوم، وترسيخ القيم الرياضية والانتماء في نفوس الشباب.

وأضاف: "نطور هذه البطولة عامًا بعد عام لتكون واجهة الرياضة المجتمعية في مصر، وساحة حقيقية لاكتشاف اللاعبين الذين سيسطعون في أندية الدوري الممتاز ومنتخبات مصر".

وأشار الوزير إلى أن النسخة الحالية تشهد طفرة من حيث عدد الفرق، ومستوى التنظيم، والاهتمام الإعلامي، مؤكدًا أن كل مركز شباب يشارك هو شريك أساسي في خطة بناء الإنسان المصري.

خريطة مسابقة دوري مراكز الشباب

وينطلق دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة في منافسات الدور الأول من خمس أسابيع، حيث يُلعب الأسبوع الأول من 25-28 مايو، الأسبوع الثاني من 1-4 يونيو، الأسبوع الثالث من 15-18 يونيه، الأسبوع الرابع من 22-25 من الشهر ذاته، والأسبوع الخامس والأخير من الدور الأول يُلعب من 6-9 يوليو.

ويُستكمل الدوري منافساته بالدور الثاني، حيث يُلعب الأسبوع السادس من 20-23 يوليو، والأسبوع السابع من 27-30 من الشهر ذاته، والأسبوع الثامن من 3-6 أغسطس، والأسبوع التاسع من 10-13 أغسطس أيضًا، والأسبوع العاشر من الاخير من الدور الثاني من 17-20 أغسطس.

ثم تنطلق منافسات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب بالمحافظات بنظام خروج المغلوب يومي 24، و25 أغسطس، ثم الدور قبل النهائي يوم 31 أغسطس و1 سبتمبر، علي أن تُقام نهائيات المحافظات خلال الفترة من 2-18 سبتمبر، بالتنسيق مع اللجنة الفنية العليا بالوزارة.

يَعقب ذلك مؤتمرًا صحفيًا لإجراء القرعة للنهائيات الدوري على مستوى الجمهورية 23-24 سبتمبر، بحضور وسائل الإعلام، وقيادات الوزارة، وممثلي مراكز الشباب بالمحافظات.



وتنطلق مباريات دور 32 من 28-30 سبتمبر وأول أكتوبر، ودور 16 يُلعب من 5-8 أكتوبر، فيما تحدد دور الثمانية 12-13 أكتوبر، ونصف النهائي 19-20 أكتوبر، وأخيرًا المباراة النهائية يوم 28 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن تُعقد القرعة الرسمية للبطولة خلال مؤتمر صحفي كبير تنظمه الوزارة يوم الثلاثاء أو الأربعاء الموافق 23 أو 24 يوليو 2025.

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