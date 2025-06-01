إنبي يكرم اسم الراحل أحمد رفعت ويهدي درع النادي لأسرته

كرم مجلس إدارة نادي إنبي بقيادة أيمن الشريعي، الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر السابق وناشئ النادي السابق خلال الحفل الذي أقامه النادي البترولي، لتكريم فرق قطاع الناشئين بعد التتويج بـ 11 بطولة من أصل 13 بطولة، شارك فيها النادي في موسم الناشئين.

وأهدي نادي إنبي درع تكريم الراحل أحمد رفعت لأسرة اللاعب، خلال الاحتفالية الكبرى التي إقامتها النادي في بادرة طيبة من النادي البترولي، لتكريم اسم الراحل أحمد رفعت أحد أبناء قطاع الناشئين.





إنبي يكرم أبطال قطاع الناشئين



وقرر نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة النادي إقامة حفل لتكريم هذا القطاع، الذي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى الأندية المصرية بقطاع الناشئين.

ووصف نادي إنبي هذا الإنجاز بأنه يعكس العمل الجماعي والرؤية الواضحة التي يتبناها النادي تحت شعار“هويتنا في كل نجم صنعناه وشعارنا حصد البطولات”.

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