الأحد 01 يونيو 2025
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قبل اعتمادها رسميًا، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لاعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الثانى، خلال الساعات القادمة، ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2025 للفصل الدراسي الثانى، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: 

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية  هنا..

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 

وكانت قد بلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)

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