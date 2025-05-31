قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على لجان الإسكندرية ويؤكد سهولة أسئلة الامتحانات

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، حيث أدّى الطلاب أول اختباراتهم في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار حرصه على المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، تابع الشيخ أيمن عبدالغني مجريات اليوم الأول للقسم الأدبي على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واطمأن على انتظام اللجان، لاسيّما في محافظتي الإسكندرية ومطروح، في ظل الظروف المناخية المتغيرة، والمتابعة المستمرة لضمان تهيئة البيئة الآمنة والمناسبة للطلاب والعاملين داخل اللجان.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، جولة تفقدية شملت عددًا من اللجان بالقاهرة، منها لجان معهد فتيات البساتين، ولجان البنين، حيث أشاد بحُسن التنظيم والتزام الطلاب، مؤكّدًا حرص القطاع على توفير بيئة مناسبة تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.

غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحانات اليوم سارت بانضباط ودون رصد شكاوى تُذكر من الطلاب

وذكرت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنّ امتحانات اليوم سارت بانضباط ودون رصد شكاوى تُذكر من الطلاب، مؤكّدةً أنّ الورقة الامتحانية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، ويُعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بينهم جميعًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالب وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء 9 يوليو، بينما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.