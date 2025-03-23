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رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك القيادات الجامعية والطلاب الإفطار الجماعي

افطار جامعة المنصورة
افطار جامعة المنصورة الاهلية، فيتو

نظّمت إدارة جامعة المنصورة الأهلية مساء اليوم الأحد، مأدبة إفطار جماعي جمعت القيادات الجامعية والطلاب في لقاء أسري مميز، في أجواء من الألفة والتلاحم، وحرصًا على تعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وشارك  الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة الأهلية طلاب ومنسوبي الجامعة إفطارهم بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تواجد بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في تأكيد على أهمية التواصل المباشر ومد جسور الود والتفاعل داخل المجتمع الجامعي.

وذلك بحضور كل من: الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا،  الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الأسبق ونائب رئيس مجلس الأمناء،  الدكتور محمد عبد العظيم  نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الأمناء:  الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق،  الدكتور حسن عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق،  الدكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب الأسبق،  الدكتور محمود الناغى عميد كلية التجارة الأسبق، حازم نصر رئيس اللجنة النقابية لصحفيين الدقهلية.

وذلك حضور كل من الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة  أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارما D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور  نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة،  مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، وأحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة،  محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب.و أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة، وبمشاركة عدد كبير من اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من اجل مصر وطلاب البرامج المختلفة (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، والهندسة، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية، الاقتصاد والعلوم الادارية).

التواجد باستمرار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة


يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية ومجلس الأمناء والمجلس الأكاديمى على التواجد باستمرار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، خاصةً مشاركتهم حفل الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، خلال اللقاء، التهنئة للحضور بشهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب ومنسوبي الجامعة في هذه الأجواء الرمضانية داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. 

وأشار الى أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك، هو لقاء الأسرة الواحدة بمختلف كلياتها وقطاعاتها، وهذه الفعاليات تجسد روح الأسرة الواحدة داخل الجامعة، حيث يجتمع الجميع على مائدة واحدة، في مشهد يعكس قيم المحبة والتآخي.

وأكد إن جامعة المنصورة الأهلية، منذ تأسيسها، لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل كانت وستظل بيتًا لكل من يسعى للعلم والمعرفة، وبيئة حاضنة للإبداع والتميز، ولقاء اليوم يعكس هذه الروح، حيث يجتمع منسوبي الجامعة كأسرة واحدة، نتشارك لحظات الفرح والخير.

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وخلال اللقاء، دعا الدكتور شريف يوسف خاطر الطلاب إلى المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات التي تنظمها الجامعة، لما لها من دور في صقل شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم، ورفع مستوى وعيهم الوطني، مما يسهم في إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 
واختتم رئيس الجامعة كلمته بتقديم بخالص الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الإفطار.

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