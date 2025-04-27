انطلاق المعرض الأول للإبداع الفني لهندسة المنصورة الأهلية (صور)

نظمت كلية الهندسة في جامعة المنصورة الاهلية "المعرض الأول للإبداع الفني"، تحت إشراف أساتذة برنامج العمارة المستدامة بالكلية، وتنظيم اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة، وقد شهد المعرض مشاركة متميزة من الطلاب.

كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية تنظم المعرض الأول للإبداع الفني

وذلك في إطار تعزيز الابتكار والإبداع لدى طلاب جامعة المنصورة الأهلية، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة.

بـ 200 صورة ومشاركة 600 شخص انطلاق المعرض الأول للابداع الفني لهندسة المنصورة الأهلية

حيث ضم أكثر من 80 صورة فوتوغرافية ورسومات يدوية داخل المعرض، إلى جانب أكثر من 120 صورة ورسومات عبر الإنترنت، وتضمن المعرض قسم للرسم اليدوي وآخر للصور الفوتوغرافية، مما أتاح للطلاب التعبير عن إبداعاتهم الفنية المتنوعة باستخدام مختلف الأساليب والتقنيات، ولاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث حضره أكثر من 600 شخص على مدار اليوم.

تصويت إلكتروني على هامش المعرض لاختيار أفضل صورة

كما تم تنظيم تصويت إلكتروني على هامش المعرض لاختيار أفضل صورة وأفضل رسمة، حيث شارك في التصويت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، مما أضفى جوًا من التنافس الإيجابي والتحفيز على تقديم أفضل الأعمال الفنية.

تطوير المهارات الفنية والإبداعية لطلاب كلية الهندسة

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإبداعية لطلاب كلية الهندسة، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفنون التشكيلية، ويعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم كافة جوانب تطوير شخصية الطلاب.

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