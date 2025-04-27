الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق المعرض الأول للإبداع الفني لهندسة المنصورة الأهلية (صور)

معرض هندسة المنصورة
معرض هندسة المنصورة الأهلية، فيتو

نظمت كلية الهندسة في جامعة المنصورة الاهلية "المعرض الأول للإبداع الفني"، تحت إشراف أساتذة برنامج العمارة المستدامة بالكلية، وتنظيم اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة، وقد شهد المعرض مشاركة متميزة من الطلاب.

كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية تنظم المعرض الأول للإبداع الفني

وذلك في إطار تعزيز الابتكار والإبداع لدى طلاب جامعة المنصورة الأهلية، وتحت رعاية  الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة.

 

بـ 200 صورة ومشاركة 600 شخص انطلاق المعرض الأول للابداع الفني لهندسة المنصورة الأهلية 

حيث ضم أكثر من 80 صورة فوتوغرافية ورسومات يدوية داخل المعرض، إلى جانب أكثر من 120 صورة ورسومات عبر الإنترنت، وتضمن المعرض قسم للرسم اليدوي وآخر للصور الفوتوغرافية، مما أتاح للطلاب التعبير عن إبداعاتهم الفنية المتنوعة باستخدام مختلف الأساليب والتقنيات، ولاقى المعرض إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث حضره أكثر من 600 شخص على مدار اليوم.

تصويت إلكتروني على هامش المعرض لاختيار أفضل صورة

كما تم تنظيم تصويت إلكتروني على هامش المعرض لاختيار أفضل صورة وأفضل رسمة، حيث شارك في التصويت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، مما أضفى جوًا من التنافس الإيجابي والتحفيز على تقديم أفضل الأعمال الفنية.

تطوير المهارات الفنية والإبداعية لطلاب كلية الهندسة

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإبداعية لطلاب كلية الهندسة، وتشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال الفنون التشكيلية، ويعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم كافة جوانب تطوير شخصية الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتكار والابداع الفنون التشكيلية العمارة المستدامة تعزيز الابتكار جامعة المنصورة الاهلية عبير طلاب جامعة المنصورة كلية الهندسة طلاب كلية الهندسة

مواد متعلقة

مالك سيارة خضروات احترقت بمدينة نصر: خسائر بالجملة بيتي اتخرب

ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 290 مليون دولار

محمد إيهاب يهاجم الاتحاد: 3 سنوات قضت على مستقبل الأثقال في مصر

منال عوض: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحليات لمواكبة المتغيرات

ads

الأكثر قراءة

ألقياه من أعلى جبل المقطم، حكاية سائق دفع حياته ثمنا لسيارته في المطرية

حقيقة غياب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه بسبب المرض

قرار جمهوري جديد بشأن قرض بمبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولي

توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، العثور على جثة عربي بأحد الفنادق

أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعداوي راغب

أسعار السمك اليوم، المكرونة السويسي بـ 130 جنيهًا في سوق العبور

مصدر بالأهلي يكشف الاسم الأقرب لخلافة كولر مؤقتًا

خدمات

المزيد

الذهب يفقد قمة الـ 5 آلاف جنيه مع انحسار التوترات التجارية

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17700 جنيه اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

طريقة إضافة أكثر من حساب بنكي عبر تطبيق InstaPay

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أحكام الموالد وتشبيه أفعالها بمناسك الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

عضو هيئة كبار العلماء: التجديد له شروط ومعناه الاستدلال على العقيدة الثابتة بالكتاب والسنة

ماذا تفعل المرأة حين يتهمها زوجها بالزنا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية