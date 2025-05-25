السكر بـ 30 جنيها والأرز 27، جولة داخل المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية (فيديو وصور)

قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بجولات تفقدية على عدة فروع من المجمعات الاستهلاكية.

وتفقد كميات اللحوم المعروضة ونوعيتها وصلاحيتها والأسعار المطروحة التى وصفها بالتنافسية عن مثيلتها بالأسواق.

كما تفقد توافر السلع الغذائية الأرز والمكرونات والسكر والدقيق والزيوت والسمن والبيض والألبان والجبن والخضراوات والفواكه والأسماك وأسعارها وصلاحيتها ونسب التخفيضات المطروحة عليها.

كما عقد عدة لقاءات إعلامية مع عدة قنوات ومواقع إخبارية للوقوف على استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك أثناء تفقده فروع المجمعات الاستهلاكية.

وتحدث عن أسعار اللحوم وأنواعها وتوافر السلع الأساسية وأسعارها والحملات الرقابية خلال استقبال العيد وتواجدها بالأسواق العامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

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