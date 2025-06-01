الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مجزر البساتين: رقابة صحية صارمة على ذبائح اللحوم السودانية قبل دخولها مصر

شوادر التموين، فيتو
شوادر التموين، فيتو
ads

أكد الدكتور أسامة حنا، المشرف على  مجزر البساتين والثلاجات التابعة للشركة المصرية للدواجن – إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية – أن لحوم الذبائح السودانية تخضع لإجراءات رقابية دقيقة وصارمة قبل دخولها إلى الأراضي المصرية، وذلك لضمان سلامتها وجودتها للمستهلك المحلي.

وأوضح "حنا"، خلال جولة تفقدية في مجزر البساتين، أن رحلة الذبيحة تبدأ من المزارع السودانية مرورًا بمنطقة أبو سمبل، حيث يتم استقبال الماشية الحية وفحصها داخل المحاجر البيطرية المخصصة، بإشراف كامل من لجنة بيطرية متخصصة.

وأشار إلى أن الماشية تخضع لفحص أولي دقيق عند وصولها، لمدة يوم كامل، يتم خلاله التأكد من الحالة الصحية لكل رأس ماشية والتأكد من خلوها من الأمراض أو الأعراض غير الطبيعية.

مجزر البساتين: رقابة صحية صارمة على ذبائح اللحوم السودانية قبل دخولها مصر

وأكد الدكتور أسامة حنا أن الحيوانات تظل تحت المراقبة الطبية لمدة 21 يومًا داخل الحجر البيطري في أبو سمبل، ولا يتم السماح بذبحها إلا بعد التأكد التام من سلامتها الصحية.

ولفت إلى أن الذبح يتم في مجازر مصرية معتمدة رسميًا، ثم تُنقل اللحوم في شاحنات مبردة إلى القاهرة، بمعدل يومي يبلغ نحو 200 ذبيحة.

وأكد الدكتور حنا أن اللجنة البيطرية تمتلك صلاحية رفض القطيع بالكامل في حال ظهور أعراض مرضية على أي رأس، منعًا لانتقال الأمراض أو التسبب في أي تهديد للصحة العامة.

وأضاف أن نفس معايير الرقابة الصارمة تُطبق أيضًا على اللحوم البلدية داخل المجازر المحلية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الشركة ووزارة التموين بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في التعامل مع اللحوم.

واختتم "حنا" حديثه بالتأكيد على أن جهود وزارة التموين مستمرة على مدار الساعة لضمان توفير لحوم سليمة وآمنة، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يحافظ على صحة المواطنين ويؤمن احتياجاتهم الغذائية خلال المواسم والأعياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللحوم البلدية اللحوم السودانية المحاجر البيطرية لحوم السودانية وزارة التموين مجزر البساتين

مواد متعلقة

التموين: طرح من 30 إلى 50 طن لحوم هندية يوميًا استعدادًا لعيد الأضحى

استعدادًا لعيد الأضحى، التموين تضخ من 170 إلى 200 عجل يوميا (صور)

الأكثر قراءة

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

حريق هائل جراء انفجار تانك بنزين بمحطة وقود في العاشر من رمضان (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد النادي ونوادر تلاوته (فيديو)

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية