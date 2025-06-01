أكد الدكتور أسامة حنا، المشرف على مجزر البساتين والثلاجات التابعة للشركة المصرية للدواجن – إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية – أن لحوم الذبائح السودانية تخضع لإجراءات رقابية دقيقة وصارمة قبل دخولها إلى الأراضي المصرية، وذلك لضمان سلامتها وجودتها للمستهلك المحلي.

وأوضح "حنا"، خلال جولة تفقدية في مجزر البساتين، أن رحلة الذبيحة تبدأ من المزارع السودانية مرورًا بمنطقة أبو سمبل، حيث يتم استقبال الماشية الحية وفحصها داخل المحاجر البيطرية المخصصة، بإشراف كامل من لجنة بيطرية متخصصة.

وأشار إلى أن الماشية تخضع لفحص أولي دقيق عند وصولها، لمدة يوم كامل، يتم خلاله التأكد من الحالة الصحية لكل رأس ماشية والتأكد من خلوها من الأمراض أو الأعراض غير الطبيعية.

مجزر البساتين: رقابة صحية صارمة على ذبائح اللحوم السودانية قبل دخولها مصر

وأكد الدكتور أسامة حنا أن الحيوانات تظل تحت المراقبة الطبية لمدة 21 يومًا داخل الحجر البيطري في أبو سمبل، ولا يتم السماح بذبحها إلا بعد التأكد التام من سلامتها الصحية.

ولفت إلى أن الذبح يتم في مجازر مصرية معتمدة رسميًا، ثم تُنقل اللحوم في شاحنات مبردة إلى القاهرة، بمعدل يومي يبلغ نحو 200 ذبيحة.

وأكد الدكتور حنا أن اللجنة البيطرية تمتلك صلاحية رفض القطيع بالكامل في حال ظهور أعراض مرضية على أي رأس، منعًا لانتقال الأمراض أو التسبب في أي تهديد للصحة العامة.

وأضاف أن نفس معايير الرقابة الصارمة تُطبق أيضًا على اللحوم البلدية داخل المجازر المحلية بالقاهرة، مؤكدًا التزام الشركة ووزارة التموين بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في التعامل مع اللحوم.

واختتم "حنا" حديثه بالتأكيد على أن جهود وزارة التموين مستمرة على مدار الساعة لضمان توفير لحوم سليمة وآمنة، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يحافظ على صحة المواطنين ويؤمن احتياجاتهم الغذائية خلال المواسم والأعياد.

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