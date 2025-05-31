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رياضة

11 لقبا في موسم واحد، إنبي يقيم حفلا كبيرا لتكريم أبطال قطاع الناشئين

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

 يواصل نادي إنبي كتابة فصول جديدة من التفوق الرياضي، حيث يقيم اليوم حفل تكريم لأبطال قطاع الناشئين بعد حصدهم 11 بطولة في موسم 2024-2025، في موسم استثنائي من الإنجازات وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

 

إنبي يكرم أبطالا بقطاع الناشئين 

 وقرر نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي  رئيس مجلس إدارة النادي  إقامة حفل لتكريم هذا القطاع الذي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى الأندية المصرية بقطاع الناشئين. 

ومن المنتظر أن يضم الحفل رئيس شركة إنبي وعدد من كبار المسئولين بقطاع البترول ومجلس الإدارة بالكامل، وأيضا الأبطال الذين سيتم تكريمهم اليوم.

 

 يذكر أن نجاحات ناشئي نادي إنبي هذا الموسم لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة جهد متواصل وتخطيط دقيق من إدارة النادي برئاسة الشريعي وإيمان بأن صناعة الأبطال تبدأ من القاعدة. 

لقد أثبت هؤلاء الأبطال الصغار أن الطموح لا يعرف حدودًا، وأن المستقبل يُصنع اليوم في ملاعب التدريب وغرف العزيمة.

ووصف نادي إنبي هذا الإنجاز بأنه يعكس العمل الجماعي والرؤية الواضحة التي يتبناها النادي تحت شعار “هويتنا في كل نجم صنعناه وشعارنا حصد البطولات”.

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