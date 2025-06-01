الأحد 01 يونيو 2025
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سياسة

الشيوخ يرفع الجلسة للغد، ومشكلات التغيرات المناخية بجدول الأعمال

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، فيتو

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة لوزارة البيئة.

مناقشة مشكلة التصحر ونقص الموارد المائية 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

 

مواجهة تداعيات التغيرات المناخية 

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.

تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق 

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

 

وشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع الجلسة العامة، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ"المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018"، إلى رئيس الجمهورية.

واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.

وتضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

حساب المساهمة التكافلية في التأمين الصحي من صافي الأرباح يحتاج دراسة  

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.

وأشار إلى أن هناك آثارا ناجحة لبرنامج التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات التجريبية، قائلا: "لدينا طموح وأمل في استمراره". 

وحول الدراسة، أكد الوزير أننا جميعًا على أرضية مشتركة حولها، قائلا: وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب.

وأكد أن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار، لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، مشيرا إلى أن الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح. 

كما أكد أن هذا الأمر يحتاج لدراسة جاري إعدادها، موضحا أن تغيير النسبة يحتاج دراسة حتى لا يختل التمويل.

يشار إلى أن البند التاسع يتضمن مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

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مجلس الشيوخ قانون التامين الصحى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مشكلة التصحر النائب مجدي سليم النائب محمود فيصل القط النائب عبد المجيد الأشقر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية

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