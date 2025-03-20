الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

السياحة والآثار تشكل لجنة لتفقد المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

لجان وزارة السياحة
لجان وزارة السياحة والآثار

 قامت مجموعة عمل من وزارة السياحة والآثار لتطوير منتج السياحة البيئية برئاسة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، بزيارة ميدانية إلى محافظة جنوب سيناء تفقدوا خلالها عدد من المحميات الطبيعية منها محمية رأس محمد ومحمية نبق ومنطقة بحيرات الأكسدة بالإضافة إلى مدينة سانت كاترين ومنطقة التجلي الأعظم.

تطوير المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري

 جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار وفي ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالعمل على تطوير المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 
وتهدف هذه الزيارة إلى التعرف على المقومات السياحية المتنوعة بهذه المواقع السياحية المختلفة، والتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير المنتجات السياحية بها، بالإضافة إلى دراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لتطوير هذه المنتجات والوقوف على التجارب السياحية الثرية بهذه المناطق.

 

تفقد المحميات الطبيعية بجنوب سيناء 

 وخلال الزيارة تم لقاء وليد حسن مدير عام محميات سيناء بوزارة البيئة وعدد من المعنيين، والدكتور وليد حطب مدير محمية سانت كاترين، حيث تم بحث الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير منتج السياحة البيئية بجنوب سيناء وتعظيم الاستفادة الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المتنوعة. 

كما تم تفقد الأسواق التقليدية وما يتم إنتاجه من منتجات يدوية وتقليدية والأعشاب الطبيعية التي تمتاز بها منطقة سانت كاترين، وعدد من الفنادق السياحية ومنطقة التجلي الأعظم والتعرف على خطط التطوير المستقبلية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين متوسطي الإنفاق. 

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