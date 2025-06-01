الأحد 01 يونيو 2025
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البحوث الفلكية: 21 يونيو ذروة فصل الصيف

الانقلاب الصيفى،فيتو
الانقلاب الصيفى،فيتو
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أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن الانقلاب الصيفي يحدث في 21 يونيو، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الأول من المدار.

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ذروة فصل الصيف فلكيا

واضاف تادرس أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهذا هو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة أي ما يقرب من  14 ساعة.

كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأوضح  تادرس أنه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار. 

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أشرف تادرس الانقلاب الصيفى الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية المعهد القومى للبحوث الفلكية نصف الكرة الشمالي

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