محافظة الإسكندرية تعلن عن تخطيط بعض الشوارع والميادين استعدادا لموسم الصيف

أعلنت محافظة الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال تخطيط الشوارع بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.

ياتى ذلك في ضوء استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف وتنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية، بالإضافة إلى إظهار خطوط مسارات السيارات والتي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية، وفي إطار التوعية المجتمعية بمشروعات التطوير التي تُنفذ بمحافظة الاسكندرية وتحديدًا طريق الحرية.

حيث تم الانتهاء من تخطيط:(ميدان الابراهمية - ميدان الغزالتين - ساعة الزهور)، و يتم بالتوازي الانتهاء من أعمال تجميل المنطقة من ميدان الغزالتين وحتى نفق الإبراهيمية بشارع جواد حسني، يأتي هذا ضمن مشاريع تجميل محافظة الاسكندرية وتحسين الهوية البصرية لدي المواطن السكندري.

كما تم الانتهاء من التعديلات الهندسية اللازمة في طريق الحرية بنطاق منطقة الإبراهيمية -حي وسط والتي استهدفت تحقيق السيولة المرورية لنقل الحركة المروية من مكان لآخر في أقل مدة زمنية مع توفير الجهد وتقليل استهلاك الوقود؛ مما يسهم في الحد من التلوث البيئي، وزيادة الأمان وتقليل الحوادث المرورية.

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