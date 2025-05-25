الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن عن تخطيط بعض الشوارع والميادين استعدادا لموسم الصيف

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تعلن عن تخطيط بعض الشوارع والميادين

أعلنت محافظة الإسكندرية عن الانتهاء من أعمال تخطيط الشوارع بمعرفة قسم التخطيط والبحوث الفنية بادارة مرور الإسكندرية وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

أوسكار رويز يكشف مدى استقلالية لجنة الحكام وسبب عدم الإعلان عن العقوبات

ياتى ذلك في ضوء استعدادات محافظة الإسكندرية لموسم الصيف وتنفيذًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بالإسكندرية، بالإضافة إلى إظهار خطوط مسارات السيارات والتي تسهم بدورها في تقليل الحوادث وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية، وفي إطار التوعية المجتمعية بمشروعات التطوير التي تُنفذ بمحافظة الاسكندرية وتحديدًا طريق  الحرية.

 حيث تم الانتهاء من تخطيط:(ميدان الابراهمية - ميدان الغزالتين - ساعة الزهور)،  و يتم بالتوازي الانتهاء من أعمال تجميل المنطقة من ميدان الغزالتين وحتى نفق الإبراهيمية بشارع جواد حسني، يأتي هذا ضمن مشاريع تجميل محافظة الاسكندرية وتحسين الهوية البصرية لدي المواطن السكندري.

 

 

 كما تم الانتهاء من التعديلات الهندسية اللازمة  في طريق الحرية بنطاق منطقة الإبراهيمية -حي وسط والتي استهدفت تحقيق السيولة المرورية لنقل الحركة المروية من مكان لآخر في أقل مدة زمنية مع  توفير الجهد وتقليل استهلاك الوقود؛ مما يسهم في الحد من التلوث البيئي، وزيادة الأمان وتقليل الحوادث المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الإسكندرية الاسكندرية المصري

مواد متعلقة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي

أوسكار رويز يكشف مدى استقلالية لجنة الحكام وسبب عدم الإعلان عن العقوبات

هيفاء وهبي تضع اللمسات الأخيرة على أحدث ألبوماتها الغنائية

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

رئيس النواب: قاض على كل صندوق في الانتخابات البرلمانية المقبلة

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فاجعة هزّت العالم.. قصة استشهاد 9 من أطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في قصف إسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية