"حواديت الشارع" محاضرة في مركز محمود سعيد للمتاحف

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن استضافة مركز محمود سعيد للمتاحف - إدارة النشاط الثقافي مجموعة من المحاضرات عن فن التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والفنون البصرية، وذلك بمناسبة احتفال الإسكندرية بعيدها القومي، في مبادرة بعنوان “الإسكندرية عاصمة الثقافة والحوار لعام 2025”، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تعقد المحاضرات بالتعاون بين مؤسسة صورة للفنون ونادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مكتب الإسكندرية، ويلقي محاضرة “حواديت الشارع” الفنان مصطفى شربجي.

تقام المحاضرة اليوم الخميس الموافق 22 مايو، في تمام الساعة 6.30 مساءًا.

الفنان مصطفى شربجي

الفنان مصطفي الشربجي هو مصور، تألق فى كثير من أعماله بتوثيق حياة الشارع وتميز فى التصوير البورتريه، وحاصل على عدة جوائز منها: فى محور البورتريه بساقية الصاوى، والمركز الثاني فى مسابقة الحرافيش الثقافي، وشارك أكثر من 18 معرضا فوتوغرافيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.