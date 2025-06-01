سهل وكله من المنهج، آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة حول امتحاني الدراسات والهندسة (فيديو)

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة منذ قليل امتحاني الدراسات الاجتماعية والهندسة وذلك في ثاني أيام امتحانات نهاية العام، وأشار طلاب الشهادة الإعدادية إلى أن امتحانات اليوم لمادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة كانت سهلة وخاصة مادة الهندسة جاءت من أفكار من داخل الكتاب المدرسي.

محافظ البحيرة تتفقد سير الامتحانات بعدد من مدارس المحافظة

وفي إطار متصل قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة صباح اليوم بتفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس إدكو ورشيد، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية فى يومها الثاني.

وتفقدت محافظ البحيرة لجنة مدرسة المعدية بإدكو والتي تضم ١٢ لجنة فرعية بإجمالي ٢٤٤ طالبًا وطالبة، واطمأنت على انتظام أعمال الإمتحانات داخل المدرسة، مؤكدةً على تهيئة كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بتفقد لجنة مدرسة زيتون الرسمية للغات بمركز إدكو، والتي تضم ١٨ لجنة فرعية بإجمالي ٣٥٨ طالبًا، حيث تابعت سير الإمتحانات في يومها الثاني، والذي يؤدي فيه الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.

وتوجهت محافظ البحيرة لمركز ومدينة رشيد حيث تفقدت لجنة مدرسة عباس الطحان الثانوية بالشمامسة والتى تضم ٦ لجان بإجمالي ١١٦ طالبا وطالبة.

130 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة

وأشارت عازر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنطاق المحافظة يبلغ ما يقرب من ١٣٠ ألف طالب وطالبة، مشيرةً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم لاستغلال كافة المدارس بنطاق المحافظة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما شددت المحافظ على جاهزية المدارس والمناطق المحيطة بها، خاصة بعد موجة الطقس السيئ التي تعرض لها مراكز إدكو ورشيد وعددًا من المناطق بالمحافظة، مؤكدةً أنه تم رفع جميع تجمعات المياه والتراكمات قبل بدء الإمتحانات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية المتابعة اليومية الدقيقة لسير الإمتحانات بجميع الإدارات التعليمية، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع الاستجابة الفورية لأي معوقات قد تطرأ، بما يضمن انتظام الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.

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