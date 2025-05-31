السبت 31 مايو 2025
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طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحاني العربي والدين: في المتناول (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو

 انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة منذ قليل من أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 آراء عدد من الطلاب اتفقت على أن امتحان اللغة العربية كان في المجمل سهلا، ولكن هناك نقاط بالنحو تحتاج إلى التفكير، كما جاء امتحان التربية الدينية سهلا أيضا.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد إحدى المدارس بدمنهور 

 وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أجرى جولة تفقدية بإدارة بندر دمنهور التعليمية اليوم للوقوف على انتظام سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، واستقرار العمل بجميع اللجان ووصول جميع أوراق الأسئلة والإجابة في المواعيد المقررة، وتفقد خلالها   لجنة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات وعمر مكرم الثانوية مشددًا على الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات.


 

١٢٤١٧٦طالبا وطالبة يؤدون الشهادة الإعدادية بالبحيرة

 الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦  طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤  لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى ٤٦٢٢ طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية و٣٧ طالبا وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى أربع لجان امتحانية بإدارات دمنهور _ كفر الدوار _ إيتاى البارود _ شبراخيت، و١١ طالبا وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بإدارة دمنهور التعليمية. 
 

كما أكد وكيل الوزارة على توفير الجو المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر، وشدد على الالتزام  التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.


 كما شدد على  مواجهة كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس، وتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

 

 الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كانت قد أرجأت موعد الامتحانين اليوم ساعة لتبدأ اللجان الساعة ١٠ صباحا بدلا من الساعة ٩ صباحا  نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعرض بعض مناطق المحافظة لمنخفض جوى بشكل مفاجئ، وذلك وحرصا منها على أمن وسلامة  الطلاب والملاحظين لتعود إلى مواعيدها المقررة وفقا لجدول الامتحانات المعتمد اعتبارا من صباح الغد.

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امتحانات البحيرة محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الصف الثالث الإعدادي

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