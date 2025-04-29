رشيد قلعة صناعة السفن بمصر، ورش تبحر بإنتاجها إلى جميع المحافظات (فيديو وصور)

تعد مدينة رشيد في محافظة البحيرة من أقدم المدن التي تضم ورش عدة لصناعة السفن السياحية ومراكب الصيد في مصر، وهذه الورش تضم عددا كبيرا من الصنايعية في الحدادة والنجارة والسباكة والميكانيكا والكهرباء وغيرها من مصادر الرزق المختلفة لأبناء المدينة والمحافظات المجاورة.

مراحل صناعة السفن والمراكب في مدينة رشيد

أشار بدر عبد اللطيف، أحد معلمي صناعة السفن في مدينة رشيد، أن صناعة السفن والمراكب تمر بعدة مراحل أولها صناعة القالب السفلي وهيكل السفينة ثم يقوم بربط الجوانب الخاصة بالسفينة ولحم جميع جوانب الحديد ومن بعدها يدخل مرحلة الرمالة، وهي تعمل على إعطاء الحديد اللون الرمادي.

صناعة السفن في رشيد، فيتو

صناعة السفن في رشيد، فيتو

كما أضاف انه تأتي مرحلة الفلر والطلاء الخارجي للمراكب والسفن وذلك بإضافة المعجون ومواد عدة مخصصة للطلاء وعند تلك المرحلة تصبح السفينة في المرحلة الاخيرة، حيث يقوم بعمل تشطيبات الخشب الخاصة من غرف إلى حمامات داخل السفينة السياحية بالاضافة إلى مرحلة السباكة والكهرباء، كما يضف لها المحرك الخاص بها سواء محرك واحد او محركين من النوع المرسيدس قوته تتراوح ما بين الستمائة إلى ألف حصان.

صناعة السفن في رشيد، فيتو

المجالات المختلفة التي تنضم لصناعة المراكب والسفن في مدينة رشيد

وأكد عبد اللطيف أن صناعة السفن بهذا الحجم تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا حيث ينتهي من صناعة السفينة في وقت يتراوح ما بين الستة أشهر حتى العام الكامل، موضحا أن تلك صناعة قوية في مدينة رشيد، لأنها تضم عددا كبيرا من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عدد من عمال مدينة كفر الشيخ المجاورة، فهذه الصناعة تحتاج إلى النجار والسباك والكهربائي وعامل الطلاء واللحام والميكانيكا وغيرهم، فالسفينة الواحدة تحتاج ما يقرب من 70 عاملا على مراحل متفرقة.

صناعة السفن في رشيد، فيتو

صناعة السفن في رشيد، فيتو

صناعة السفن في رشيد، فيتو

كما تختلف أنواع المراكب والسفن من النوع السياحي أو مراكب الصيد، حيث تبدأ السياحي من 10 أمتار وحتى 50 مترا، أما الصيد فتصل حتى حد أقصى 25 مترا فقط، وتلك الصناعة بأيدي معلمين وصنايعية من مدينة رشيد يعتز كل منهم بالصناعة، ويعمل على تطويرها ويأمل في تسليط الضوء على تلك الصناعة والاهتمام بالميناء والسواحل البحرية، فالمدينة التي حظيت بتاريخ أثري كبير يستحق الاهتمام.

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