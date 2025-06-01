انطلاق الجولة 29 لمبادرة "أنت مش لوحدك" بمركز راتب صديق الثقافي اليوم

يستضيف مركز راتب صديق الثقافي الجولة التاسعة والعشرين من مبادرة "أنت مش لوحدك"، وذلك اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

وتأتي هذه الجولة ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ميلاد الفنان الكبير راتب صديق، حيث ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة.

وتقام الفعاليات بمتحف الفنان "راتب صديق" الذي يحمل اسمه، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة للتنشيط الثقافي بقطاع الفنون التشكيلية ويهدف هذا الاحتفال إلى إبراز قيمة الفنان الراحل ودوره في إثراء الحركة الفنية التشكيلية في مصر.

يذكر أن مبادرة "أنت مش لوحدك" انطلقت لأول مرة في يناير 2023 من متحف محمد محمود خليل وحرمه بالدقي، ومنذ ذلك الحين تواصل المبادرة نشاطها الفعال في مختلف المتاحف والمراكز الثقافية. وتهدف المبادرة إلى توفير مساحة آمنة ومرحبة للأطفال من مختلف الخلفيات، مستندة إلى شعارها: "الفن لغة تواصل.. وأداة دمج ومحبة". وتؤكد هذه الجولة الجديدة التزام المبادرة المستمر بتحقيق أهدافها في تعزيز التواصل والدمج الاجتماعي من خلال الفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.