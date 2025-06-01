بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

انطلق صباح اليوم ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024 /2025 بكلية الزراعة – جامعة عين شمس، قام ولاء عبد الغني السيد، عميد الكلية، ويرافقه أحمد إسماعيل المشرف العام على الكنترولات، بجولة تفقدية شملت المدرجات والخيم المخصصة لعقد الامتحانات، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لها.

أداء الطلاب للامتحانات في أجواء هادئة وآمنة

وأكد عميد الكلية أهمية تهيئة بيئة مناسبة للطلاب، ومراعاة معايير الجودة في تنظيم اللجان، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وحرص على التفاعل المباشر مع الطلاب، واستطلاع آرائهم حول طبيعة الأسئلة ومستوى الامتحانات، متمنيًا لهم بالتوفيق والنجاح.

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