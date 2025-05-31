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جامعة عين شمس تكشف تفاصيل سقوط طالبة بكلية البنات

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أكدت إدارة جامعة عين شمس أن الطالبة “بسمة س” المقيدة بالمستوى الأول باقي للإعادة بقسم تربية الطفل بكلية البنات جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، قد تعرضت للسقوط من سلم الدور الأول بمبنى الكلية، بعد تعرضها لاغماء مفاجئ أثناء جلوسها مع زميلاتها، وذلك بعد انتهاء زميلاتها من أداء الامتحان، علما بأن الطالبة غير مسجلة فى المقرر.

وقد جرى نقل الطالبة على وجه السرعة لمستشفيات الجامعة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد التقرير الطبي المبدئي الصادر عن مستشفى الطوارئ بمستشفيات جامعة عين شمس بشأن المريضة، انه تم استقبالها فى تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرا، حيث تم عمل الأشعة والتحاليل اللازمة، وتبين عدم وجود نزيف بالمخ أو نزيف بالأعضاء الداخلية، وعدم وجود أى كسور بالعظام.

وتم حجز المريضة بمستشفى الدمرداش للجراحة تحت الملاحظة فقط.

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