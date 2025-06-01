2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج

نظمت جامعة عين شمس، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة لمحافظة سوهاج بمركز دار السلام، قرية أولاد يحيى بحري، برعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

٢٧٠٠ مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج

وتأتي القافلة بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة التخطيط، ومؤسسة ساويرس، ومؤسسة صناع الحياة في إطار المشروع القومى دار وسلامة، واستمرت فعاليات القافلة على مدار ثلاثة أيام متتالية تلقى خلالها ٢٧٠٠ مستفيد خدمات متنوعة، حيث شملت القافلة: خدمات طبية ودوائية وتوعوية وتعليمية، وذلك بمشاركة عدد من كليات الجامعة، وهى: "كلية الطب - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية التربية النوعية - كلية الطفولة - مركز تعليم الكبار بالجامعة".



شملت عيادات القافلة: ١١ تخصصا مختلفا، وهي: "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد - مخ وأعصاب -رمد - القلب - التخاطب"، إلى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان.

الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي

وناقشت الندوات التوعوية عددا من الموضوعات منها: "العادات الصحية للوقاية من الأمراض والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع والظواهر السلبية في المجتمع المدرسي".

كما تم تنفيذ عدة أنشطة لتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال تنوعت بين "ورشة عمل صناعة المنسوجات، وورش تصنيع عرائس وورشة عمل لطباعة المنسوجات على التيشرتات ورسم على الوجه للأطفال، وورشة عمل تصنيع المشغولات من الخرز".

قام بالتنسيق لأعمال القافلة: هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجيهان رجب أستاذ بكلية التجارة، وعضو المجلس القومي للمرأة، وإشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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