الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج

القافلة التنموية
القافلة التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج، فيتو

نظمت جامعة عين شمس، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة لمحافظة سوهاج بمركز دار السلام، قرية أولاد يحيى بحري، برعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

٢٧٠٠ مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج

وتأتي القافلة بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة التخطيط، ومؤسسة ساويرس، ومؤسسة صناع الحياة في إطار المشروع القومى دار وسلامة، واستمرت  فعاليات القافلة على مدار ثلاثة أيام متتالية تلقى خلالها ٢٧٠٠ مستفيد خدمات متنوعة، حيث شملت القافلة: خدمات طبية ودوائية وتوعوية وتعليمية، وذلك بمشاركة عدد من كليات الجامعة، وهى: "كلية  الطب - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية التربية النوعية - كلية الطفولة - مركز تعليم الكبار بالجامعة". 


شملت عيادات القافلة: ١١ تخصصا مختلفا، وهي: "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد - مخ وأعصاب -رمد - القلب - التخاطب"، إلى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان.

الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي

وناقشت الندوات التوعوية عددا من الموضوعات منها: "العادات الصحية للوقاية من الأمراض والقيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع والظواهر السلبية في المجتمع المدرسي".

 كما تم تنفيذ عدة أنشطة لتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال تنوعت بين "ورشة عمل صناعة المنسوجات، وورش تصنيع عرائس وورشة عمل لطباعة المنسوجات على التيشرتات ورسم على الوجه للأطفال، وورشة عمل تصنيع المشغولات من الخرز". 

قام بالتنسيق لأعمال القافلة: هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجيهان رجب أستاذ بكلية التجارة، وعضو المجلس القومي للمرأة، وإشراف عام اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس صناعة المنسوجات مؤسسة صناع الحياة مؤسسة ساويرس كلية التمريض كلية الصيدلة اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

افتتاح المؤتمر العالمي للطب النفسي بجامعة عين شمس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل سقوط طالبة بكلية البنات

الأعلى للجامعات يعتمد قواعد قبول الطلاب بالكليات والمعاهد الحكومية.. إعفاء خريجي مدارس المتفوقين من التوزيع الجغرافي.. واعتماد دليل اختبار القدرات

وزير التعليم العالي يفتتح مركز الاختبارات الإلكترونية بحقوق المنوفية

في الذكرى الثانية لتأسيسه، مجلس إدارة متحف الزعفران يبحث خطة التطوير للعام الأكاديمي الجديد

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

طمس الباركود وترك بيانات اللجنة، صورة امتحان الدراسات المتداولة تكشف ناشرها

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

قرارات عاجلة من النيابة في مشاجرة بالرصاص بين عائلتين في سوهاج

بعد 50 دقيقة، وزارة التربية والتعليم تستعيد حسابها على فيس بوك بعد اختراقها من مجهول

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية