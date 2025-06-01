الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

احمد رمضان بيكهام
احمد رمضان بيكهام

كشف مصدر داخل الأهلي قيمة صفقة استعارة احمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم، مؤكدا أن الأهلي أنهى الصفقة مقابل عشرة مليون جنيه مع وضع بند يسمح بشراء اللاعب نهاية الموسم القادم مقابل 30 مليون جنيه حيث يتواجد اللاعب حاليا في الأهلي لإتمام صفقة عودته إلى الأهلي. 

هذا ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي أحمد بيكهام سيراميكا

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