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ثقافة وفنون

افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمكتبة مصر الجديدة

مهرجان القاهرة للسينما
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة في السابعة من مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح الدورة الخامسة لـمهرجان للسينما الفرنكوفونية، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام ويقدم بانوراما ثرية لأفلام من الدول الناطقة بالفرنسية.

 

ويهدف المهرجان في دورته الجديدة إلى إثراء الساحة السينمائية والثقافية والإبداعية في مصر. حيث يسعى إلى نقل الجمهور إلى قلب صناعة الأفلام الفرنكوفونية وفنونها، وفتح قنوات نقاش وتبادل ثقافي وسينمائي جديدة وفاعلة.

 

 كما يهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون بين الخبراء والمدارس السينمائية من مصر ومختلف البلدان الفرانكفونية المشاركة.


ويتيح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فرصة فريدة للجمهور المصري للاطلاع على أحدث إنتاجات السينما الفرانكفونية، والتعرف على ثقافات ولغات مختلفة من خلال عدسة السينما.

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