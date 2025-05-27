توقيع ومناقشة كتاب "مواليد حديقة الحيوان" بمكتبة ديوان غدا

تنظم مكتبة ديوان للنشر بفرع مصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة كتاب “مواليد حديقة الحيوان” للكاتب أشرف العشماوي، وذلك في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري، حيث يناقشه مصطفى الطيب.

كتاب مواليد حديقة الحيوان

وعن إصداره الأدبي يقول العشماوي: “تجربة جديدة أخوضها في الكتابة الروائية، ثلاث روايات قصيرة في كتاب بعنوان - مواليد حديقة الحيوان - صدر 6 يونيو عن ناشري الدار المصرية اللبنانية بغلاف مميز من تصميم أحمد مراد”.

وتابع: "استمتعت للغاية بالتجربة أثناء الكتابة على مدار عام مضى.. كنت أرى الشخصيات تتحرك أمامي، أميز أصواتها وأحس بمشاعرها، الآن وبعد اكتمال التجربة ولأن لكل بداية نهاية كان لابد من نشرها فأرجو أن تلقى قبولًا لديكم، مع تمنياتي بقراءة ممتعة".

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