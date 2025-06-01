تعليم الغربية: انتظام العملية الامتحانية بالشهادة الإعدادية

شهدت محافظة الغربية اليوم انتظامًا تامًا في سير امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وقد تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومحمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، سير العملية الامتحانية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للاطمئنان على انتظام الامتحانات والتأكيد على تنفيذ كافة التعليمات الوزارية المنظمة لها.

ويؤدي اليوم عدد 39,642 طالبًا وطالبة الامتحانات التحريرية في 121 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وذلك بمختلف التخصصات النوعية والفنية، وفقًا للجدول المعلن من الوزارة.

وأكد وكيل تعليم الغربية على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على أداء الطلاب، حيث تم التشديد على منع حيازة الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، السماعات، أو الساعات الذكية داخل اللجان، حفاظًا على انضباط الامتحانات ومنع أية محاولات غش.

كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة هادئة وآمنة، مع تطبيق أقصى درجات الحزم والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناء.

وتواصل غرفة العمليات بالمديرية عملها على مدار اليوم لتلقي أية شكاوى أو ملاحظات، وضمان سرعة التعامل الفوري مع أي موقف طارئ، بما يضمن سير العملية الامتحانية في أفضل صورة ممكنة.

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