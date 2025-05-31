محافظ الغربية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار بالمحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الماضية، مشيدًا بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، والتي نجحت في احتواء الموقف سريعًا وإعادة الانضباط إلى الشوارع والمحاور الحيوية.

وأكد محافظ الغربية أن أجهزة المحافظة تحركت بخطة استباقية دقيقة فور ورود التنبؤات الجوية، وتم نشر عشرات المعدات وسيارات الشفط بالمواقع الحيوية، ما ساهم في الاستجابة الفورية لأي تجمعات مائية وضمان استمرار الحركة المرورية وسلامة المواطنين. كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع الموقف لحظة بلحظة على مستوى جميع المراكز والمدن، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وخلال جولته الميدانية، حرص محافظ الغربية على متابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار على أرض الواقع، حيث تفقد عددًا من المواقع التي شهدت تجمعات مائية، واطمأن على سرعة استجابة فرق الطوارئ وانتشار المعدات الثقيلة وسيارات الشفط في المواقع المستهدفة. كما تابع المحافظ أداء العاملين خلال تنفيذ المهام، موجهًا بتكثيف الجهود ورفع درجة التنسيق بين فرق العمل لضمان الانتهاء من الأعمال في أقصر وقت ممكن، مع إعطاء أولوية للمناطق ذات الكثافة المرورية والطرق الحيوية، بما يحقق السيولة المرورية الكاملة ويحافظ على سلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطهير المستمرة لشبكات الصرف الصحي والمطابق كان لها دور فعّال في الحد من آثار الأمطار الغزيرة، ومنع تراكم المياه في عدد كبير من المناطق. كما شدد على استمرار حالة الاستعداد القصوى، ورفع درجة التأهب داخل جميع الوحدات المحلية وشركات المرافق، تحسبًا لأي موجات طقس مفاجئة.

وخلال جولته، وجّه محافظ الغربية خالص الشكر والتقدير لجميع فرق العمل الميدانية، وفي مقدمتهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لما قدموه من استجابة سريعة وجهد متواصل في ظل ظروف جوية صعبة، مؤكدًا أن الشركة والعاملين بها كانوا على قدر المسؤولية، وتعاملوا مع الموقف بكفاءة عالية. كما أعرب عن تقديره لفرق الصيانة والشفط، والسائقين، والعاملين بالوحدات المحلية، الذين قدموا نموذجًا مشرفًا في العمل الجماعي والتنسيق الميداني الفعّال، مشددًا على أن هؤلاء يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة أية أزمات طقسية، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار الأداء المتميز.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل بمنظومة متكاملة قائمة على العمل بروح الفريق والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، مشيرًا إلى استمرار أعمال الصيانة والتطهير والاستعدادات الاستباقية، ورفع درجة الجاهزية في جميع المواقع الحيوية، بما يضمن سرعة التدخل وحماية أرواح وممتلكات المواطنين في مواجهة أي تقلبات مناخية مستقبلية.

في السياق ذاته أجرى الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، جولات ميدانية موسعة بعدد من المراكز والمدن، لمتابعة أعمال رفع نواتج الأمطار والتأكد من كفاءة التعامل مع تجمعات المياه أولًا بأول. وشملت الجولات المرور على النقاط الساخنة ومناطق تجمع مياه الأمطار، ومراجعة جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الغربية بضرورة التواجد الميداني الفعّال ومتابعة الجهود لحظة بلحظة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية لموجة الطقس.

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