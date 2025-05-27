مؤسس "أمهات مصر" توجه رسائل مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من الرسائل لطلاب الشهادة الإعدادية التي تنطلق امتحاناتهم بداية من السبت المقبل وحتى 4 يونيو، حسب جدول كل محافظة.

طلاب الشهادة الإعدادية 2025

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية ستنطلق السبت، وعلى الطلاب الاستعداد جيدا للامتحانات في هدوء تام والبعد عن التوتر والقلق وعدم التشتيت، قائلة: "اعمل اللي عليك وراجع كويس وسيب الباقي علي ربنا".

وشددت عبير، علي أولياء الأمور ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وتوفير جميع احتياجاتهم من الأكل الصحي المناسب والمشروبات الصحية المفيدة لهم، مع ضرورة تنظيم أوقات أبنائهم خلال فترة الامتحانات ما بين النوم والمراجعة بعيدا عن أي توتر وتشتيت.

وناشدت عبير، المديريات التعليمية والمدارس بضرورة تهيئة اللجان للطلاب، خاصة المراوح في ظل حالة الطقس الحار، فضلا عن تشجيع الطلاب ودعمهم معنويا، مستطردة: "علي المراقب أن يعتبر الطالب ابنه ويتسع صدره لهم".

الجدير بالذكر، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف السبت المقبل، ونفس الأمر لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الامتحان السبت المقبل في اللغة العربية والتربية الدينية والاقتصاد المنزلي (تحريري).

وتفاعل عدد من أولياء أمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "والله احنا تعبنا أوي السنة دي وبنحاول نراجع على قد ما نقدر ونلم المنهج بس في توتر وقلق وخايفين جدا ونفسنا تعبنا ميضيعش والامتحانات تيجى مباشرة وربنا معانا جميعا يارب".

وأضافت ولي أمر أخرى: "عندنا أول يوم عربي ودين المفروض إننا هنوقف باقي المواد ونبدأ ف مراجعة العربي والدين لأن العربي فروعه كتير وربنا معانا إن شاء الله".

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