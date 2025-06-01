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اقتصاد

رابطة السيارات الصينية تحذر من احتدام المنافسة بعد تخفيضات "BYD"

شركة BYD، فيتو
شركة BYD، فيتو

حذرت رابطة مصنعي السيارات الصينية من "تفشي المنافسة الشرسة"، بعد أيام من إعلان شركة "بي واي دي" (BYD) خفض أسعار سياراتها، ما أثار قلق السوق من اندلاع حرب خصومات جديدة من شأنها مفاقمة الضغوط على أرباح شركات صناعة السيارات الكهربائية.

شركات صناعة السيارات تقرر خفض الأسعار

الرابطة أوضحت أمس السبت في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إحدى شركات صناعة السيارات أقدمت على خفض أسعارها في 23 مايو، ما دفع العديد من الشركات الأخرى لأن تحذو حذوها، مما "أثار موجة جديدة من الذعر المرتبط بحرب الأسعار"، دون أن تُفصح عن اسم الشركة المعنية، بحسب وكالة بلومبرج.

حروب الأسعار الفوضوية

وذكرت الرابطة أن "حروب الأسعار الفوضوية تفاقم حدة المنافسة الشرسة، مما يزيد من الضغط على هوامش أرباح الشركات"، مضيفة أن هذا الوضع "سينعكس سلبا على جودة المنتج وضمانات خدمات ما بعد البيع، مما يعيق النمو السليم للصناعة، ويعرض أيضا حقوق المستهلكين ومتطلبات السلامة للخطر".

شركة BYD تخفض أسعار سياراتها

وخفضت شركة "بي واي دي" أسعار سياراتها بنسبة 34%، ما أدى إلى تراجع أسهمها وأسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى. 

وفي السياق ذاته، توقعت الشركة المنافسة "لي أوتو" (Li Auto) هذا الأسبوع أن تأتي إيراداتها للربع الثاني دون التقديرات، وسط ضعف طلب المستهلكين.

بالأرقام، سيارات BYD تسيطر على مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال شهر أبريل

مقارنة بين أسعار سيارات BYD F3 بعد زيادة نوفمبر

في ضوء هذه التطورات، دعت الرابطة كافة شركات صناعة السيارات إلى الالتزام بمبادئ "المنافسة العادلة"، وتفادي أي ممارسات احتكارية قد تضر بمصالح الشركات الأخرى، مع الامتناع عن بيع السيارات بأسعار تقل عن كلفة الإنتاج.

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